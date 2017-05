Lucien Favre et Nice cherchent un accord avec Dortmund

Comme annoncé depuis quelques jours, le Borussia Dortmund a entamé des discussions avec Lucien Favre et l'OGC Nice pour essayé de trouver un accord sur l'avenir du technicien.

Depuis quelques heures, Thomas Tuchel n'est plus l'entraîneur du Borussia Dortmund qui cherche donc un nouveau coach pour la saison prochaine. Selon Kicker, les Aiglons et le club allemand sont en négociations pour Lucien Favre. L'OGC Nice demande 5 millions d'euros pour céder l'entraîneur à Dortmund.



Il y a plusieurs jours, Favre et Dortmund ont trouvé un accord et ne reste plus que l'accord de Nice pour valider le transfert du coach suisse.