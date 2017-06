Le jeune joueur de 20 ans Djibril Sow s'engage avec les Young Boys de Berne pour quatre ans.





Peu utilisé par le Borussia Mönchengladbach, Djibril Sow quitte l'écurie allemande. Le milieu suisse de 20 ans s'est engagé avec les Young Boys de Berne.



Djibril #Sow is returning to his native Switzerland to play for @BSC_YB after 2 years with the #Fohlenelf. We wish you all the best, Djibi! pic.twitter.com/VMe8eabz3F