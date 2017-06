Football - News

"La France a l'équipe la plus impressionnante en terme de talent"

La défaite de l'équipe de France en Suède vendredi soir lors des éliminatoires du Mondial 2018 n'a pas changé le regard de Gareth Southgate sur le potentiel du groupe de Didier Deschamps.



A la veille du match amical contre les Bleus, le sélectionneur anglais a été interrogé à propos du statut de N'Golo Kanté. "J'ai visionné les matchs de la France à l'Euro l'été dernier et je pense que Kanté avait joué un excellent premier match contre la Roumanie. Mais (la France) a d'excellents joueurs, comme Adrien Rabiot également. C'est difficile... Il a une grosse équipe", a confié le coach anglais qui a également salué le potentiel offensif énorme de la jeune génération, à l'image de Kylian Mbappé. "De tous les pays que nous avions joué dans les catégories de jeunes, la France avait l'équipe la plus impressionnante en terme de talent, de profil athlétique. Mbappé est l'un de ces très nombreux jeunes joueurs (...) Il a réalisé une excellente saison comme on a pu le voir en Ligue des Champions. Il donne un peu une idée du nombre de talent qu'ils ont", a-t-il poursuivi.