Les fleurettistes français en bronze

L'équipe de France masculine de fleuret, vice-championne olympique en titre, a dû se contenter de la médaille de bronze aux Championnats du monde d'escrime.

Les Français Erwann Le Pechoux, Enzo Lefort, Jérémy Cadot et Julien Mertine peuvent néanmoins être fiers puisqu'ils on battu en petite finale la Russie, sacrée aux JO-2016 de Rio, 45 touches à 37, mercredi à Leipzig (Allemagne).



Ils apportent ainsi à la délégation française sa sixième médaille pour ces Mondiaux, après l'or de l'équipe masculine à l'épée, et le bronze pour les sabreuses par équipes, la fleurettiste Ysaora Thibus et les sabreurs Vincent Anstett et Cécilia Berder en individuel.