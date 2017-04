Cyclisme - News

Yoann Offredo raconte son agression

Le cycliste français Yoann Offredo a raconté sur son compte facebook son histoire. Rappelons que le coureur s'est fait agresser à coup de lame de cutter lundi alors qu'il était parti s'entraîner avec 3 de ses amis.

" Aujourd'hui victime d'une agression, à base de lame de cutter et batte de baseball lors d'un entraînement avec deux amis ... Résultat: un nez fracturé, une côte dans un sale état et des hématomes sur tout le corps,mais au delà des blessures physiques, je suis surtout choqué. Je ne suis pas en colère, je suis juste triste de constater que ce beau sport que j'aime, je n'ai pas envie que mes enfants le pratique...trop dangereux. Tu pars le matin pour l'entraînement, mais tu ne sais jamais si tu vas rentrer. Juste triste de constater, que dans le pays des droits de l'Homme, les droits des cyclistes on les ignore", a raconté le coureur de l'équipe Wanty-Groupe Gobert.