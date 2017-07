Marcel Kittel remporte la 6e étape du Tour de France

Victoire finale de Marcel Kittel ce jeudi à Troyes à l'issue d'un sprint de haut niveau. Une étape remporté par l'Allemand devant le Français Arnaud Démare.

Marcel Kittel s'impose sur la 6e étape du Tour de France entre Vesoul et Troyes. L'Allemand a devancé le Français Arnaud Démare au terme d'un très gros sprint ainsi que André Greipel. Kittel remporte là son deuxième succès sur le Tour 2017 après un succès sur les routes de Liège.



Une étape également marquée par une belle prestation de trois coureurs qui ont mené la course une bonne partie du temps mais qui se sont faits rattraper par un peloton emmené par les sprinteurs du jour. Côté Français, outre Arnaud Démare qui reste maillot vert, c'est Nacer Bouhanni qui a fait une belle course terminant 5e de l'étape. En ce qui concerne le maillot jaune pas de changement, c'est toujours Christopher Froome qui garde sa place de leader.



