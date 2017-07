Macron conseille Bardet

Le prochain vainqueur du Tour de France sera "celui qui en a le plus envie", a glissé le président Emmanuel Macron à Romain Bardet, troisième de la course au terme de la 17e étape à Serre-Chevalier.

"Reposez vous, récupérez et je vous dis, maintenant, vous ne lâchez plus rien! Celui qui gagnera, ce ne sera pas le meilleur mais celui qui en a le plus envie", a assuré le président à Romain Bardet, juste au pied du podium. "Maintenant, c'est dans la tête, vous devez gagner. Je compte sur vous pour dimanche !", a ajouté le président, gratifiant le Français d'un "merde" porte-bonheur après cette étape alpine "sublime" où il y a eu du "panache".



"Je ne serai pas un peu supporter de Romain Bardet, je serai totalement supporter de Romain Bardet !", a aussi affirmé le président, qui a suivi une partie de l'étape dans la voiture du directeur du Tour Christian Prudhomme. Troisième au classement général, Romain Bardet pointe à 27 secondes - ex æquo avec le Colombien Rigoberto Uran - du maillot jaune Christopher Froome. "Les 27 secondes, il peut les effacer d'ici à dimanche", a estimé le Président de la République sur France 2.