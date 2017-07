Lilian Calmejane rafle la 8e étape

Le Français Lilian Calmejane (Direct Energie) a remporté ce samedi la 8e étape du Tour avec arrivée en altitude dans la station des Rousses (Jura). Il s'agit de la deuxième victoire française sur le Tour 2017 après celle de Démare. Chris Froome conserve le maillot jaune.

Le jeune Lilian Calmejane (24 ans) a remporté en solitaire la 8e étape du Tour de France, samedi, dans la station des Rousses, son premier succès dans la Grande Boucle. Le Britannique Chris Froome (Sky) a conservé le maillot jaune de leader au terme de cette étape de moyenne montagne dans le Jura, animée de bout en bout des 187,5 kilomètres.



Calmejane, qui est originaire d'Albi, a souffert de crampes à 5 kilomètres de l'arrivée. Mais il est parvenu à rallier l'arrivée en vainqueur, 37 secondes avant le Néerlandais Robert Gesink et 50 secondes avant le peloton des favoris. Le Tarnais a signé la deuxième victoire française depuis le départ, quatre jours après Arnaud Démare à Vittel, en conclusion d'une folle et chaude journée.



Cette étape, entamée sur les chapeaux de roue (47,4 km dans la première heure), a donné lieu à un festival d'attaques avant qu'une échappée de... 48 coureurs se forme après 70 kilomètres. Un groupe de huit (Barguil, Calmejane, Clarke, Pauwels, Van Avermaet, Bakelants, Roche, Gesink), après maints démarrages et contre-attaques, a fini par se dégager dans la côte de Viry, à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée. Dans la dernière ascension, le groupe s'est effiloché au fur et à mesure que l'équipe Sky se rapprochait à moins d'une minute et demie. Calmejane, imité ensuite par Gesink, est parti en contre-attaque derrière l'Irlandais Nicolas Roche et le Belge Serge Pauwels, dans la dernière ascension, sur les hauteurs de Saint-Claude. Avant de porter l'estocade sur les pentes de cette montée classée en première catégorie.





Déjà vainqueur d'une étape sur la Vuelta



Vainqueur d'une étape de la Vuelta l'an passé pour sa première saison dans le peloton professionnel, Calmejane a offert un cadeau d'anniversaire rare au manager de son équipe Direct Energie, Jean-René Bernaudeau (61 ans). "L'an dernier, j'ai gagné un peu de la même manière sur la Vuelta", a déclaré le vainqueur qui a connu une grosse émotion quand il a été pris de crampes dans le final.



Froome, dont l'équipe a été mise à contribution sans pour autant être en danger, a fait une courte sortie de route, dans le sillage d'un coéquipier qui est allé tout droit dans un virage. Mais le Britannique a vite repris sa place.



Dimanche, la 9e étape franchit trois cols hors catégorie (Biche, Grand-Colombier, Mont du Chat) sur la route de Chambéry. Le parcours de 181,5 kilomètres comporte sept ascensions, la première dès le départ de Nantua.



8e étape

1. Lilian Calmejane (FRA/DEN) les 187,5 km en 4h30:29.

2. Robert Gesink (NED/LNL) à 0:37.

3. Guillaume Martin (FRA/AJW) 0:50.

4. Nicolas Roche (IRL/BMC) 0:50.

5. Roman Kreuziger (CZE/ORI) 0:50.

6. Fabio Aru (ITA/AST) 0:50.

7. Michael Valgren (DEN/AST) 0:50.

8. Rafal Majka (POL/BOR) 0:50.

9. Nathan Brown (USA/CAN) 0:50.

10. Romain Hardy (FRA/TFO) 0:50.

11. Carlos Betancur (COL/MOV) 0:50.

12. Louis Meintjes (RSA/EAU) 0:50.

13. Daniel Martin (EIR/QST) 0:50.

14. Emanuel Buchmann (GER/BOR) 0:50.

15. Mikel Landa (ESP/SKY) 0:50.

16. Damiano Caruso (ITA/BMC) 0:50.

17. Richie Porte (AUS/BMC) 0:50.

18. Christopher Froome (GBR/SKY) 0:50.

19. George Bennett (NZL/LNL) 0:50.

20. Nairo Quintana (COL/MOV) 0:50.