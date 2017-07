La 4e étape du Tour en direct : Mondorf-les-Bains - Vittel

Suite du Tour de France ce mardi avec la quatrième étape au programme. Une étape entre Mondorf-les-Bains et Vittel, longue de 207,5 km. Pour le moment, c'est toujours Geraint Thomas qui porte le maillot jaune. Les coureurs s'élanceront à 12 h 20.

Le départ du Luxembourg permet aujourd'hui aux suiveurs d'honorer les quatre coureurs du pays ayant inscrit leur nom au palmarès du pays, à commencer par le dernier d'entre eux, Andy Schleck, qui goûte le bonheur de voir le Tour s'élancer à quelques centaines de mètres de son domicile.



La course ne passera qu'une dizaine de kilomètres au Grand-Duché avant de rejoindre la France et de mettre le cap sur Vittel, où les équipes des sprinteurs en vue tenteront d'organiser une arrivée massive. Les audacieux qui tablent sur l'échappée s'accrocheront certainement au souvenir de la dernière étape jugée dans la ville d'eau des Vosges, où Nicki Sörensen s'était imposé en solitaire.



Mais à l'époque, le peloton avait déjà accumulé la fatigue des kilomètres parcourus en 11 étapes, tandis que les sprinteurs au départ aujourd'hui ont les muscles des cuisses encore parfaitement opérationnels. C'est le cas de Marcel Kittel, à la fois intéressé par le bouquet qui le mettrait à la hauteur d'André Greipel et par le maillot vert qu'il a peut-être des chances de contester à Peter Sagan cette année.



L'Allemand devrait aussi trouver sur sa route Arnaud Démare, 2e à Liège et surtout signataire d'une 6e place hier qui atteste de sa bonne forme. Mais Nacer Bouhanni, qui joue quasiment à domicile, tentera comme le champion de France d'aller chercher sa première victoire sur le Tour à Vittel.



