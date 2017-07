17e étape du Tour en direct, La Mure - Serre-Chevalier

Suite de ce passionnant Tour de France, ce midi avec la 17e étape et un programme chargé. Mythique parcours les coureurs vont s'attaquer au Galibier et ses cols toujours plus nombreux. Une étape de 183 km pour un départ à 12 h 20.

L'histoire commune entre le Galibier et le Tour de France a débuté en 1911. La dernière visite a eu

lieu exactement 100 ans plus tard, pour une étape spectaculaire remportée par Andy Schleck, tandis que Thomas Voeckler se débattait contre la pente pour défendre son Maillot Jaune.



Depuis, le Galibier a été privé de peloton pendant six ans, ce qui ne s'était jamais produit dans l'histoire du Tour, hors périodes de guerres mondiales. Le sort s'en était même mêlé en 2015 puisqu'un éboulement de route avait finalement contraint les organisateurs à un contournement par le col de la Croix de Fer pour aller rejoindre l'Alpe d'Huez.



Aujourd'hui, le peloton du Tour retrouve donc le Galibier, que les coureurs franchiront à 28 km de l'arrivée à Serre-Chevalier. Parmi le Top 10, seul Rigoberto Uran était présent en 2011, mais il se présente cette année avec des enjeux bien plus importants à appréhender dans cette ascension. Car ce sont aussi les retrouvailles en montagne de tous les prétendants au titre qui sont programmées cet après-midi: "Ce sera à nous de contrôler la course", assurait hier soir le Maillot Jaune Chris Froome.



Mais ses poursuivants, à commencer par Aru, Bardet et Uran, tous chronométrés dans la même demi-minute, savent que les occasions de faire vaciller le leader de Sky doivent être provoquées et saisies d'urgence.