Paris-Roubaix en direct

Les coureurs de Paris-Roubaix ont pris le départ de la 115e édition dimanche, peu avant 11h30, sous un soleil estival, à la sortie de Compiègne (Oise), pour 257 kilomètres. Le quadruple vainqueur de l'épreuve, le Belge Tom Boonen (36 ans), dispute à cette occasion la dernière course de sa carrière. Il a prévu de raccrocher le vélo sur le vélodrome, quinze ans après s'être révélé en prenant la troisième place en 2002. Le champion du monde, le Slovaque Peter Sagan, et le champion olympique, le Belge Greg Van Avermaet, sont les autres favoris de la course.



Cyclisme : LIVE - Paris - Roubaix par francetvsport