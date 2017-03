Cyclisme - News

Le Tour de France s'installe en Chine

L'ouverture dans un nouveau pays, c'est l'objectif d'ASO, l'organisatrice du Tour de France. Elle va donc organiser un critérium à Shanghai, avec plusieurs objectifs bien déterminés.

La société organisatrice du Tour de France, Amaury Sport Organisation (ASO), va organiser un critérium à Shanghai pour permettre le rapprochement avec des futurs investisseurs chinois mais aussi de voir l'intérêt pour la discipline dans le pays. Une course qui va se dérouler le 29 octobre prochain et va réunir des participants au Tour de France et des équipes locales de cyclisme. "Il y a un intérêt grandissant pour le cyclisme en Chine. Nous souhaitons aider au développement de ce sport. La course dans les rues de Shanghai s'efforcera de recréer l'atmosphère du Tour au bout du monde", avec une caravane apportant l'élément "fête populaire", selon M. Amaury, l'organisateur de l'événement.



Un objectif grandement économique pour un sport qui n'est pas suivi en Chine et qui représente donc une formidable opportunité de faire connaître la discipline. Cela peut aussi permettre de développer les droits télé pour le prochain Tour de France 2019 et de voir dans les prochaines années des équipes professionnelles chinoises sur les routes de la Grande Boucle. L'autre objectif est aussi de permettre aux entreprises qui sont partenaires du Tour de développer dans ce pays, des relations économiques avec les acteurs locaux et accroître la notoriété des entreprises.



NICOLAS PELLETIER