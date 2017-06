Cyclisme - Résultats

Démare champion de France

Arnaud Démare (FDJ) est redevenu champion de France de cyclisme, dimanche, à Saint-Omer, en battant de nouveau Nacer Bouhanni.

Démare, déjà vainqueur en 2014, s'est imposé au sprint au terme des 248 kilomètres, 16 tours d'un circuit de 15,5 kilomètres. La troisième place est revenue à Jérémy Leveau, la quatrième à Pierre-Luc Périchon.



Démare succède au palmarès à Arthur Vichot, vainqueur l'an passé à Vesoul. Il a poursuivi la domination sur la course nationale de l'équipe FDJ, victorieuse de cinq des six dernières éditions.



Chez les dames, c'est Charlotte Bravard (FDJ - Futuroscope) qui s'est imposée en devançant au sprint Amélie Rivat-Mas et Marjolaine Bazin, samedi. Bravard, 25 ans, succède à Edwige Pitel.