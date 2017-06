Fuglsang arrache le Dauphiné

Alors que Richie Porte semblait avoir course gagnée avant la dernière étape, c'est finalement le Danois Jakob Fuglsang qui arrache la victoire au général, ainsi que dans cette 8e et ultime manche au Plateau de Solaison (Haute-Savoie).

L'Australien Richie Porte restera le meilleur grimpeur de ce Critérium du Dauphiné Libéré 2017. Mais il a dû laisser échapper la victoire finale au profit du Danois Jakob Fuglsang qui a remporté dimanche de la spectaculaire 8e et dernière étape au Plateau de Solaison (Haute-Savoie).



A moins de trois semaines du départ du Tour de France, le 1er juillet à Düsseldorf (Allemagne), Porte s'est toutefois montré supérieur à tous ses adversaires pour le maillot jaune. Notamment le vainqueur sortant du Dauphiné et du Tour, le Britannique Chris Froome, qui a pris la 4e place. Mais ce match entre Porte et Froome a profité à Fuglsang, premier Danois à inscrire son nom au palmarès de l'épreuve alpestre en 69 éditions.



Fuglsang ira au Tour de France en position de coleader de l'équipe Astana dirigée par le Kazakh Alexandre Vinokourov, avec l'Italien Fabio Aru (5e du classement final à Solaison).





Classement général

1. Jakob Fuglsang (DEN/Astana) 29h05:54.

2. Richie Porte (AUS/BMC) à 0:10.

3. Daniel Martin (IRL/QST) 1:32.

4. Christopher Froome (GBR/SKY) 1:33.

5. Fabio Aru (ITA/AST) 1:37.

6. Romain Bardet (FRA/ALM) 2:04.

7. Emanuel Buchmann (GER/BOR) 2:32.

8. Louis Meintjes (RSA/EAU) 3:12.

9. Alejandro Valverde (ESP/MOV) 4:08.

10. Rafael Valls (ESP/LOT) 4:40.

11. Alberto Contador (ESP/TRE) 5:20.

12. Tiesj Benoot (BEL/LOT) 8:03.

13. Simon Yates (GBR/ORI) 9:02.

14. Sam Oomen (NED/SUN) 9:03.

15. Pierre Latour (FRA/ALM) 12:16.

16. Stef Clement (NED/LNL) 12:45.

17. Daniel Navarro (ESP/COF) 13:36.

18. Guillaume Martin (FRA/AJW) 14:44.

19. André Cardoso (POR/TRE) 16:38.

20. Thomas Degand (BEL/AJW) 20:47.