Arnaud Démare (FDJ) s'est imposé lors d'un sprint massif dans la deuxième étape du Critérium du Dauphiné, lundi à Arlanc. Thomas De Gendt conserve la tête du général.



