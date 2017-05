Chris Froome percuté par un chauffard !

Une voiture a délibérément percuté le leader de la Sky, Chris Froome, lors d'une sortie d'entraînement en France !

Le Britannique Chris Froome a été percuté par une voiture lors d'un entraînement en France. Son vélo est en piteuse état, mais le coureur est indemne. Plus grave : Froome affirme que le conducteur l'a percuté volontairement ! "J'ai été percuté volontairement par un conducteur impatient qui m'a suivi sur la chaussée ! Heureusement je vais bien. Vélo embouti. Le chauffard a continué sa route !", raconte-t-il ce mardi sur les réseaux sociaux.





Just got rammed on purpose by an impatient driver who followed me onto the pavement! Thankfully I'm okay 🙏 Bike totaled. Driver kept going! pic.twitter.com/o7FT4iXsAo