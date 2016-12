Cyclisme - News

Bradley Wiggins arrête le vélo

Le cycliste britannique annonce la fin de sa carrière professionnelle à 36 ans.

Quintuple champion olympique, sacré champion du monde à huit reprises sur la piste, celui qui s'est illustré aussi bien sur route que sur piste avait remporté le Tour de France en 2012. "J'ai été suffisamment heureux de pouvoir vivre un rêve et réaliser mes aspirations d'enfant en réussissant une vie et une carrière dans le sport, écrit-il sur son compte Facebook. J'en suis tombé amoureux à l'âge de 12 ans. J'ai rencontré mes idoles et j'ai roulé avec eux, ou à leur côtés, pendant vingt ans. J'ai travaillé avec les meilleurs entraîneurs du monde et des managers envers qui je serai toujours reconnaissant pour leur soutien. Ce qui va m'accompagner pour toujours, c'est le soutien et l'amour du public. (...) Le cyclisme m'a tout donné."



"2016 marque la fin de la route pour ce chapitre (...) «les pieds sur terre, la tête dans les nuages». Les enfants de Kilburn ne gagnaient pas d'or olympique ou de Tours de France. Maintenant ils le font."