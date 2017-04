Cyclisme - Résultats

Benjamin Thomas champion du monde de l'omnium

Benjamin Thomas a été sacré champion du monde de l'omnium, lors de la 4e journée des Mondiaux de cyclisme sur piste, samedi à Hong Kong. La première Marseillaise de ces Mondiaux.

Déjà médaillé d'argent de l'américaine aux Mondiaux de l'an passé, le coureur de l'Armée de Terre, qui avait déjà été champion du monde juniors de la course aux points en 2013, a totalisé 149 points à l'issue des 4 courses de l'épreuve - Scratch, Tempo Race, Élimination, Course aux points - pour décrocher le premier titre majeur de sa carrière à 21 ans.



Au final, Benjamin Thomas devance le Néo-Zélandais Aaron Gate (147 points), champion du monde de la spécialité en 2013. L'Espagnol Albert Torres Barcelo (138 pts), qui était en tête du classement avant la dernière course, termine troisième.



Denis Dmitriev gagne la vitesse

Le Russe Denis Dmitriev, 31 ans, a remporté son premier titre de champion du monde de vitesse individuelle, en battant en finale le Néerlandais Harri Lavreysen.



Dmitriev, en bronze dans la même épreuve à Rio l'été dernier, comptait déjà deux médailles d'argent et deux de bronze en vitesse individuelle aux Mondiaux.



La médaille de bronze est revenue au Néo-Zélandais Ethan Mitchell, qui a battu en deux manches le Britannique Ryan Owens.