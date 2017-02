Du grand Fourcade !

Martin Fourcade a remporté la poursuite des championnats du monde de main de maître, dimanche Hochfilzen. Le Français remporte le 11e titre de champion du monde de sa carrière.

Parti seulement en troisième position après son résultat du sprint, Martin Fourcade a livré une course exemplaire avec une seul faute au titre (19/20) et une nette domination au ski. Le Français décroche son 11e titre mondial, le 10e en individuel. Il devance les Norvégiens Johannes Boe et Ole Einar Bjoerndalen qui signe un nouveau podium le jour de ses 43 ans.