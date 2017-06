Strasbourg sort l'ASVEL

Strasbourg s'est qualifié pour une cinquième finale de Pro A de suite en renversant le champion sortant, Villeurbanne (3 victoires à 2), au terme du match N.5 remporté 70-69.

Après deux premières manches perdues à domicile, les hommes de Vincent Collet ont battu l'Asvel trois fois en cinq jours pour composter leur billet. Ils défieront, à partir de mardi, Chalon-sur-Saône, qui s'est qualifié aux dépens de Paris-Levallois mercredi (3 manches à 1).



En matant l'équipe qui l'avait privée du titre en 2016 au terme d'un scénario improbable sur son parquet du Rhénus, la Sig a décroché plus qu'une victoire. Elle a exorcisé de vieux démons avant d'aborder la finale contre Chalon-sur-Saône, à partir de mardi.



Après les deux premières manches égarées sur le fil au Rhénus, plus grand-monde ne misait sur Strasbourg. Trois victoires - dont deux à l'extérieur - en cinq jours plus tard, Strasbourg a inversé le cours de l'histoire. Mais pour la Sig, le plus grand défi reste encore à venir: celui d'effacer les quatre finales perdues d'affilée pour offrir un deuxième titre à un club qui l'attend depuis 2005. Cette saison-là, les Alsaciens s'étaient aussi défaits de l'Asvel en demi-finales (alors jouées en aller-retour).



Strasbourg remporte la série 3 à 2

Match N.1 (30/05): Strasbourg - Villeurbanne 72-74

Match N.2 (01/06): Strasbourg - Villeurbanne 73-74

Match N.3 (04/06) Villeurbanne - Strasbourg 64-67

Match N.4 (06/06) Villeurbanne - Strasbourg 64-68

Match N.5 (09/06) Strasbourg - Villeurbanne 70-69