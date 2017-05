Strasbourg et Monaco remettent les pendules à l'heure

Surpris à domicile lors du premier match des quarts de finale de Pro A, Monaco et Strasbourg ont égalisé en déplacement, mercredi soir. La Roca Team s'est imposée dans la salle de Lyon-Villeurbanne, 71-66. La SIG a faut sa loi dans celle de Pau-Orthez, 83-68.

















Le papier d'avant-match

L'immense favori pour le titre joue déjà sa survie dans ces playoffs 2017. Cueillis à froid par les champions de France en titre, les Monégasques ont complètement déjoué lundi sur le Rocher pour leur entrée dans ces playoffs (69-72, voir le résumé complet du match). Il s'agit maintenant d'aller gagner à l'Astroballe, là où l'ASVEL s'est incliné 8 fois en championnat. Et notamment face à Monaco lors de la première journée.



A l'inverse, la Roca Team a réalisé un parcours très impressionnant à l'extérieur, ne s'inclinant que 3 fois en 17 matches: "C'est un coup dur mais quoiqu'il arrive on ira à Villeurbanne pour renverser la vapeur. On est loin de renoncer", a prévenu Yakuba Ouattara. Pour espérer égaliser, les hommes de Mitrovic devront retrouver un bien meilleur niveau de jeu.







Vincent Collet: "On est dans une situation difficile mais pas définitive"



Les Strasbourgeois sont dans la même situation que les Monégasques après leur défaite au Rhénus face à l'Elan Béarnais 92-102. Obligation d'aller faire un résultat au Palais des Sports de Pau. Après avoir bataillé pendant 50 minutes lundi, la récupération est un facteur fondamental. Les SIG Men se sont envolés mercredi matin en avion privé: "Il faudra qu'on vienne avec un maximum d'énergie, de détermination et qu'on soit un peu plus intelligent. On est dans une situation difficile mais pas définitive, a expliqué Vincent Collet, l'entraîneur strasbourgeois.



Côté Palois on reste très concentré à l'image d'Alain Koffi: "ce match retour ne sera pas évident. Ils ont été quatre fois en finale et ils peuvent créer l'exploit à l'extérieur. Il faut oublier ce match (aller) et repartir de zéro."