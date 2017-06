Chalon en finale

Chalon-sur-Saône s'est qualifié pour sa deuxième finale de Pro A, en écartant en demi-finale Paris-Levallois grâce à sa troisième victoire (82-55) dans la série. Cinq ans après le sacre de 2012, l'Elan part grandissime favori de la finale.

"L'appétit vient en mangeant. On a encore trois victoires à aller chercher, que ce soit Strasbourg ou Villeurbanne. Allons-y !", a lancé l'entraîneur de l'Élan, Jean-Denys Choulet dans le vestiaire et devant la caméra de SFR Sport. Strasbourg, vaincu lors des quatre dernières finales de Pro A, et Villeurbanne, champion de France en titre, s'affrontent vendredi dans un match décisif dans l'autre demi-finale.



Mercredi, la tension est montée d'un cran sur le parquet en même temps que le niveau de jeu dans le troisième quart-temps, avec des séries à trois points dans chaque camp. L'Élan a compté jusqu'à 17 points d'avance (43-26), mais les Franciliens grâce à Louis Labeyrie notamment, ont répondu du tac-o-tac, gardant espoir avant les dix dernières minutes. La pression défensive de l'Élan a pesé sur l'efficacité du PL, un peu épuisé physiquement dans le dernier quart-temps. Avec 16 points de retard à 5 minutes de la fin, Fauthoux a demandé à ses joueurs de prendre des risques, en vain.



L'Elan Chalon va donc vivre une deuxième finale de Pro A, seulement cette fois-ci, elle se déroulera non sur une manche sèche comme en 2012, saison au cours de laquelle les Bourguignons avaient réalisé le triplé Championnat/Coupe Leaders Cup, mais sur une série au meilleur des cinq matches. Mais cette saison, rien ne semble pouvoir arrêter le deuxième de la saison régulière, au parcours quasiment sans-faute jusqu'à présent en play-offs, et l'avantage du terrain pour la finale pour une équipe qui ne perd pas souvent sur son parquet.



Résultats

Match N.1 (31/05): Chalon-sur-Saône - Paris-Levallois 72-69

Match N.2 (01/06): Chalon-sur-Saône - Paris-Levallois 84-77

Match N.3 (05/06) Paris-Levallois - Chalon-sur-Saône 86-69