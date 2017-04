Memphis: Marc Gasol, la plaque tournante des Grizzlies

Pour finir direction le Tennesse et Memphis. Cette saison les Grizzlies se sont qualifiés pour les Paly-offs suite à une belle saison. Cette franchise, c'est un collectif et une raquette très costaude. Les Grizzlies sont la définition parfaite du mot "équipe". En tête de fil, l'Espagnol et frère de Pau, Marc Gasol. Il réalise une très belle saison et son association avec Zach Randolph fait des étincelles. Outre la raquette, Mike Conley meneur de jeu de très haut niveau, Tony Allen, Vince Carter ou encore Jamychal Green complètent ce roster.





Greg Zerbone