Dwight Howard rejoint les Hornets (off.)

A moins de 24 heures de la draft NBA, les rumeurs et transferts NBA vont bon train. Parmi celles-ci le départ de Dwight Howard pour les Hornets de Charlotte.

Dwight Howard a signé avec les Hornets de Charlotte. L'annonce est tombée cette nuit avec le pivot des Hawks. Les Géorgiens se sont mis d'accord avec la franchise de la Caroline du Nord en mettant dans la balance leur 41e choix de draft mais également Miles Plumlee et Marco Belinelli:"Nous voulions avoir un joueur qui nous apporte de l'intensité physique, de la densité et de l'efficacité sous les panneaux. Nous savons que notre entraîneur saura tirer le maximum de Dwight et cela a été déterminant dans notre décision", a expliqué le manager général Rich Cho au cours de sa conférence de presse.



Howard est donc le premier gros coup en matière de transfert. Avec Kemba Walker et Nicolas Batum Charlotte aura de vrais arguments pour postuler aux Playoffs la saison prochaine.



Autre information, le meneur des LAkers D'Angelo Russell ainsi que Timofey Mozgov ont été échangés aux Nets de Brooklyn contre un tour de draft et Brook Lopez. Dwayne Wade lui devrait rester à Chicago.