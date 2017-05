L'Olympiakos, dernier qualifié pour le Final Four

L'Olympiakos s'est qualifié pour le Final Four de l'Euroligue en remportant sa série contre Efes Istanbul 3 à 2, après sa victoire mardi en Grèce (87-78). Le club grec est le dernier à obtenir son ticket après le CSKA Moscou, tenant du titre, Fenerbahçe et le Real Madrid. Le Final Four aura lieu à Istanbul du 19 au 21 mai.