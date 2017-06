Les Espagnoles étaient trop fortes

L'équipe de France est tombée sur une équipe d'Espagne étincelante en finale de l'Eurobasket (71-55), dimanche à Prague, et doit se contenter de la médaille d'argent... pour la troisième fois consécutive dans un championnat d'Europe !



Pas de médaille d'or pour Céline Dumerc qui disputait son tout dernier match en bleu. Les Françaises doivent cette année encore se contenter de l'argent. La défaite est lourde, mais force est de constater l'écart qui reste à combler pour atteindre le niveau des Espagnoles, qui ont récité leur basket. Le titre de 2009 semble lointain, mais les Bleues restent régulières depuis celui-ci avec une médaille à chaque Euro et trois fois de suite en argent.



Les Espagnoles ne sont pas pour rien vice-championnes olympiques. Elles remportent un troisième titre européen après ceux de 1993 et 2013... avec la France pour adversaire, comme d'habitude ! Alba Torrens a réalisé une performance étincelante (18 points) tandis que "l'Américaine" (naturalisée) Sancho Lyttle a comme toujours pesé dans la raquette (19 points).



Les Françaises ont pêché en attaque, avec en particulier une adresse très insuffisante. Valérie Garnier sait ce qu'elle peut améliorer pour faire encore progresser son équipe. Autour des jeunes Epoupa, Johannes et Chartereau, l'équipe de France peut rebondir dans les années qui viennent. Pour Dumerc et Skrela - qui prend également sa retraite internatioanle -, l'aventure s'est arrêtée un dimanche 25 juin 2017, à Prague.



Plus tôt dans l'après-midi, c'est la Belgique qui a remporté le match pour la troisième place face à la Grèce (78-45). C'est une tout première médaille internationale pour le basket belge. La Belgique aura ainsi le privilège de participer à son premier Mondial, l'année prochaine en Espagne.



