Westbrook régale, San Antonio coule face à Golden State

Russell Westbrook a encore illuminé la nuit NBA avec une formidable prestation du joueur, son équipe d'Oklahoma City s'impose sur le parquet d'Orlando dans les prolongations 114 à 106.

Encore une très belle nuit en NBA, Russell Westbrook a réalisé un superbe match et le trophée MVP de la saison se rapproche pour le joueur d'Oklahoma City. Il a marqué hier soir, 57 points sur les 114 de son équipe, qui s'est imposée dans les prolongations face à Orlando 114 à 106. Le meneur des Thunder a offert à lui seul, le ticket pour les play-offs en inscrivant son 38e "triple double" et s'approche de la légende Oscar Robertson (41 "TD"). "On doit encore progresser et on va jouer ces huit matches à fond", a-t-il assuré à la fin de la rencontre. Pour Oklahoma, heureusement que Westbrook était là !



Golden State renverse San Antonio

Golden State n'a pas déçu cette nuit en s'imposant face aux Spurs 110 à 98, dans une très belle rencontre qui a montré un formidable retournement de situation. Dans le premier quart-temps San Antonio a compté jusqu'à 22 points d'avance. Mais Golden State n'a pas tremblé, à partir de la seconde période, Curry et ses coéquipiers vont accélérer pour signer la 61ème victoire de l'équipe. Stephen Curry 29 points et Klay Thompson 23 points, sont les auteurs de la belle victoire de Golden State, qui dispose maintenant de 3,5 victoires d'avance sur San Antonio. "Ils nous montré pourquoi ils étaient la meilleure équipe de NBA", a affirmé Gregg Popovich, l'entraîneur de San Antonio, à l'issue de la rencontre. Un gros coup au moral pour les coéquipiers de Tony Parker.



NICOLAS PELLETIER



Les résultats de la nuit :

San Antonio - Golden State 98 - 110

Sacramento - Utah 82 - 112

Boston - Milwaukee 100 - 103

Toronto - Charlotte 106 - 110

New York - Miami 88 - 105

Memphis - Indiana 110 - 97

La Nouvelle-Orleans - Dallas 121 - 118

Philadelphie - Atlanta 92 - 99

Orlando - Oklahoma City 106 - 114 a.p.

LA Clippers - Washington 133 - 124