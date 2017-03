Westbrook régale encore une fois !

Russell Westbrook a signé son 33e "triple double" de la saison avec 25 points lors de la victoire d'Oklahoma City cette nuit face à Brooklyn.

Il va bientôt arriver au record d'Oscar Robertson de la saison 1991-1992, avec 41 "triple doubles" dans la saison. Cette nuit face à Brooklyn, Russell Westbrook a signé son 33e "triple double", pour atteindre ce record, il lui reste 15 matchs de la saison régulière. Le joueur d'Oklahoma City est aussi le meilleur marqueur du championnat et veut absolument prendre le trophée de meilleur joueur de la saison (MVP). Cette nuit, son équipe a parfaitement enchaîné une troisième victoire consécutive sur le parquet de Brooklyn (104-122).



Golden State, gagne enfin !

Une nuit encore très animée en NBA, Golden State a renoué avec la victoire en s'imposant face à Philadelphie 106 à 104. Un match compliqué face au 13e de la conférence Est. L'entraîneur des Warriors avait laissé au repos les stars de l'équipe en prévision du choc de samedi face à San Antonio. Très mauvais dans la 3e période, les champions 2015 et vice-champions 2016 ont retrouvé leurs esprits dans la dernière période grâce à Curry, à Klay Thompson (28 pts) et à Draymond Green (20 pts). Cette victoire permet à Golden State de signer sa 53e victoire de la saison et de repasser en tête de la conférence Ouest devant San Antonio.



Sans jouer, Houston est qualifié pour les play-offs

La défaite de Portland à La Nouvelle-Orléans (100-77), permet aux Houston Rockets de décrocher le billet pour les play-offs ce mardi soir, sans même jouer. Ils sont assurés de finir dans le TOP 8 de la conférence Ouest pour la fin de la saison. Le bilan de cette saison est très bon pour Houston, après les Warriors et San Antonio, c'est la troisième équipe à posséder son billet pour les play-offs qui débutent le 15 avril prochain.



NICOLAS PELLETIER



Les résultats de la nuit :

Golden State - Philadelphie 106 - 104

Brooklyn - Oklahoma City 104 - 122

New York - Indiana 87 - 81

Cleveland - Detroit 128 - 96

La Nouvelle-Orleans - Portland 100 - 77