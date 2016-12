Westbrook incroyable, mais OKC battu

Le Thunder s'est incliné à domicile face à Atlanta (110-108), la nuit dernière en NBA, malgré un Russell Westbrook exceptionnel : 46 points, 11 rebonds et 7 passes.

Les Hawks se sont imposés gâce à Dennis Schroder (31 points) et Paul Millsap (30 pts, 11 rbds). Atlanta équilibre son bilan (14 victoires - 14 défaites) et pointe en 9e position de la conférence Est. De son côté, Oklahoma City se maintient en 7e position à l'Ouest (16v-12d).



A Chicago, Rajon Rondo a manqué de peu le triple-double mais ses Bulls n'en ont pas moins largement dominé les Detroit Pistons 113-82. Si bien que Chicago (14v-13d) recolle à New York à la 6e place de la conférence Est, tandis que Detroit recule au 10e rang (14v-16d).



Les Indiana Pacers (15v-14d) talonnent les Bulls et les Knicks après leur victoire 107-105 contre Washington, obtenue grâce à un panier de Thaddeus Young inscrit à une seconde de la sirène. Paul George (27 pts) a été le meilleur marqueur des Pacers.





Résultats de la nuit

Denver - Dallas 117 - 107

Chicago - Detroit 113 - 82

Oklahoma City - Atlanta 108 - 110

Minnesota - Phoenix 115 - 108

Indiana - Washington 107 - 105