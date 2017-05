Washington se relance, Golden State enchaîne

Les Washington Wizards se sont bien relancés cette nuit face à Boston pour le compte du 2e tour des play-offs NBA avec une victoire 116 à 89 lors du match numéro 3 ce jeudi. Golden State de son côté a enchaîné avec une deuxième victoire consécutive face à Utah 115 à 104.



Les Washington Wizards n'ont pas beaucoup tremblé, cette nuit, avec une victoire 116 à 89 face à Boston qui avait pourtant gagné les deux premiers matchs de la série à domicile. Une victoire qui permet à Washington de pouvoir égaliser dès le prochain match qui se tiendra encore une fois dans la capitale fédérale américaine ce samedi.



Dès le début du match, les Wizards ont pris sérieusement le dessus sur Boston, avec un bon impact physique et disposant dès le premier quart-temps de 14 points d'avance ce qui permet de bien maîtrisé dans les autres mi-temps. Cette rencontre a quand même été marquée par des incidents avec une bousculade en 2e période, entraînant l'exclusion de Kelly Oubre. Mais ce dernier n'est pas le seul a avoir quitté le parquet, Brandon Jennings et Terry Rozier, ont été exclus après leur deuxième faute technique de la soirée. Un match avec des tensions qui ont limité l'expression de Isaiah Thomas, auteur de seulement 13 points dans cette rencontre. À noter, le beau retour de Ian Mahinmi, le pivot français, auteur de deux points en dix minutes, il était absent depuis le 10 avril dernier.



Golden State double la mise face à Utah



Golden State a battu encore une fois Utah en trois jour avec une victoire 115 à 104 et mène désormais 2-0 dans la série. Même si Utah a causé des gros problèmes à la défense des Warriors qui sont toujours invaincus depuis le début des play-offs en 2017. L'avance était conséquente, avec une victoire qui a grimpé jusqu'à 20 points mais heureusement Gordon Hayward (33 points) et de Rudy Gobert (16 points, 16 rebonds), est revenu dans la rencontre lors de la 3e période. Kevin Durant (25 points), Stephen Curry (23 points) ont assuré la victoire de l'équipe qui se rendra samedi à Salt Lake City.



N.P