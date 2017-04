Washington et Boston passent devant

Deux résultats importants dans cette course passionnante des play-offs, les Washington Wizards ont gagné ce mercredi soir en disposant des Antlanta Hawks (103-99) comme les Celtics qui ont battu les Chicago Bulls (109-97).

Les Washington Wizards ont disposé des Atlanta Hawks 103 à 99, hier soir, dans un match très stressant pour les deux équipes. Les Wizards l'ont emporté grâce à Bradley Beal, auteur de 27 points durant la rencontre avec l'aide de John Wall 20 points et 14 passes décisives. C'est un match important qui permet de reprendre l'avantage 3-2 dans la course aux play-offs et redressant la barre au passage après deux défaites d'affilée à l'extérieur. "Nous savons que nous avons laissé filer deux matches là-bas, a affirmé Beal après la rencontre. Chez nous, on est plus tranchants et plus solides. On doit avoir la même approche à Atlanta."



Les Celtics mènent aussi 3-2 dans ces play-offs après la victoire hier soir face à Chicago 109 à 97. Isaiah Thomas a inscrit 11 de ses 24 points dans le dernier quart temps de la rencontre et les Celtics peuvent désormais se qualifier en cas de victoire vendredi à Chicago. En face, c'est Dwyane Wade qui a animé la soirée avec 26 points pour 11 rebonds et 8 passes.



LE TOP 5 DE LA NUIT NBA



N.P