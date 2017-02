Washington a fait douter Cleveland

Il a fallu un panier à trois points décisif de LeBron James pour arracher la prolongation entre Cleveland et Washington, une prolongation finalement remportée par la Cavs (140-135), la nuit dernière en NBA.

Cleveland était pourtant en pleine possession de ses moyens avec 39 points de Kevin Love et un Kyrie Irving au sommet de son art en fin de match. Sans oublier LeBron James toujours aussi impressionnant, avec 32 points et 17 passes. Mais les Washington Wizards sont en pleine ascension. Ils restaient sur 17 victoires consécutives à domicile et reste, malgré cette défaite, dans le Top 4 de la Conférence Est, dont il sont plus que jamais un outsider sérieux.



Mais à l'Est, l'équipe qui fait parler en ce début d'année c'est Miami. Le Heat a remporté une 11e victoire de rang face Minnesota (115-113). Goran Dragic a inscrit 33 points. Les positions se resserrent dans cette conférence Est puisque Toronto a également enchaîné avec un victoire contre les Clippers (118-109) pour un match qui marquait le retour de DeMar DeRozan, absent lors des 7 derniers machtes des Rapotors.



Enfin, signalons la victoire de Memphis sur des Spurs peu inspirés (89-74).



Résultats de la nuit

Memphis - San Antonio 89 - 74

Sacramento - Chicago 107 - 112

Toronto - LA Clippers 118 - 109

Atlanta - Utah 95 - 120

Detroit - Philadelphie 113 - 96

Denver - Dallas 110 - 87

La Nouvelle-Orleans - Phoenix 111 - 106

Minnesota - Miami 113 - 115

New York - LA Lakers 107 - 121

Washington - Cleveland 135 - 140 a.p.

Indiana - Oklahoma City 93 - 90