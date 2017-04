Un Tony Parker en grande forme permet aux Spurs de se qualifier

San Antonio a éliminé Memphis (103 à 96), cette nuit grâce à une formidable prestation du Français Tony Parker. Alors que Toronta se fait peur dans un match difficile mais se qualifie pour le 2e tour des play-offs NBA en battant Milwaukee 92 à 89.

Il a dominé le match cette nuit très largement, Tony Parker a réalisé une très bonne prestation pour permettre d'éliminer Memphis avec une victoire 103 à 96. Il a été décisif en fin de match avec 27 points et un 11 sur 14 au tir. Les Spurs sont donc qualifiés et seront opposés au prochain tour à Houston. Pourtant c'est bien les Grizzlies qui ont dominé la première partie du match, mais heureusement que Kawhi Leonard et Parker étaient présents. San Antonio a gardé son calme avec deux interceptions de Leonard et à trois paniers consécutifs de Parker. Il faudra garder ce rythme pour aller le plus loin possible cette année.



Toronto trace son chemin

Toronto s'est donc qualifié pour le 2e tour des play-offs ce jeudi soir après une victoire très difficile à construire face à Milwaukee, 92 à 89. Depuis le 2e quart temps, la franchise canadienne menait de 25 points mais Milwaukee a réalisé une 3e période exceptionnelle qui n'est pas suffisante pour revenir dans la course aux play-offs. Les Raptors seront opposés au prochain tour au champion NBA en titre, Cleveland, un match qui s'annonce passionnant pour les amateurs de NBA, Toronto ne lâche rien !



La NBA va attribuer, à partir de fin juin, six nouveaux trophées individuels, dont celui du meilleur "dunk" de la saison. Il y aura aussi celui du plus beau contre de la saison, celui de la plus belle passe décisive ou celui de la meilleure prestation de la saison, seront décernés après consultation publique sur internet. La NBA décernera ces récompenses le 26 juin prochain avec les noms du meilleur joueur de la saison, du meilleur entraîneur de la saison, du débutant de la saison et du meilleur défenseur du championnat.



