Toronto renoue avec la victoire

Les Toronto Raptors ont renoué avec la victoire en s'imposant à Brooklyn 103 à 95, dimanche. La franchise canadienne restait sur deux défaites de suite. Ils se sont imposés grâce à Jonas Valanciunas (22 pts) et Kyle Lowry (15 pts). Toronto, toujours privé de son meilleur marqueur DeMar DeRozan qui est touché à une cheville, n'a remporté que trois de ses onze derniers matches et a rétrogradé à la 4e place de la conférence Est (31 v-21 d).



Seulement trois matches NBA étaient au programme ce dimanche, dominé aux Etats-Unis par le Super Bowl, la finale de la Ligue nationale de football américain (NFL) entre New England et Atlanta.





Résultats de la nuit

Oklahoma City - Portland 105 - 99

Boston - LA Clippers 107 - 102

Brooklyn - Toronto 95 - 103