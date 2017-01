San Antonio corrige Toronto

Les Spurs de San Antonio ont renoué avec la victoire sur leur parquet et dominé Toronto 110-82 mardi, infligeant aux Raptors leur pire défaite de la saison.

Grâce à 25 points de Kawhi Leonard et 23 de LaMarcus Aldridge (également crédité de 8 rebonds et 6 passes), les San Antonio Spurs ont corrigé l'équipe qui menace Cleveland dans la Conférence Est. Tony Parker a également réalisé un bon match avec 15 points et 8 passes décisives. Côté Raptors, seul Demare DeRozan s'est illustré en marquant 26 points. San Antonio conforte sa place de deuxième de la conférence ouest devant Houston.



Boston a mis un terme à la série de quatre victoires d'affilée d'Utah (115-104). Thomas a établi un record personnel de 15 passes décisives, et terminé meilleur marqueur du match avec 29 points. Dans les autres matches de la soirée, Philadelphie, a décroché sa deuxième victoire consécutive en battant Minnesota 93-91. Les Phoenix Suns ont battu Miami pour la première fois depuis le 3 novembre 2009, leur victoire de 99-90 marquant une sixième défaite consécutive pour le Heat. Julius Randle a décroché le troisième triple double de sa carrière pour aider les Lakers à mettre fin à une série de trois défaites consécutives avec une victoire 116-102 sur les Grizzlies de Memphis à Los Angeles. Randle a marqué 19 points, (14 rebonds, 11 passes) A Detroit, Paul George a marqué 32 points et les Indiana Pacers ont battu Les Pistons 121-116. Et à Denver le centre DeMarcus Cousins des Sacramento Kings a marqué 31 points (6 rebonds et 6 passes pour la victoire sur les Nuggets 120-113. Enfin Dallas a battu Washington 113 à 105.





Résultats de la nuit

LA Lakers - Memphis 116 - 102

Dallas - Washington 113 - 105

San Antonio - Toronto 110 - 82

Boston - Utah 115 - 104

Detroit - Indiana 116 - 121

Denver - Sacramento 113 - 120

Phoenix - Miami 99 - 90

Philadelphie - Minnesota 93 - 91