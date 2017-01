San Antonio battu à Atlanta

Les Spurs de Kawhi Leonard se sont inclinés à Atlanta (114-112 après prolongation), la nuit dernière en NBA.

San Antonio s'est incliné pour la première fois depuis 2010 face à Atlanta (114-112 après prolongation), dimanche. Le retour de Kawhi Leonard n'a pas suffi : le franchise player n'a inscrit que 13 points. LaMarcus Aldridge et Tony Parker ont eux répondu présent, avec respectivement 27 et 22 points, mais ils sont tombés sur Paul Millsap (32 pts) et Tim Hardaway Junior, qui ont réussi leur meilleur match de la saison. Hardaway a été décisif avec ses 29 points et son 11 sur 13 au tir.



Rien ne va plus à Los Angeles: les Clippers ont perdu leurs six derniers matchs et les Lakers s'éloignent inexorablement des play-offs après un début de saison prometteur. Face à Toronto, emmené par Kyle Lowry (41 pts) et 2e de la conférence Est (23 v-10 d), la jeune équipe de Luke Walton a concédé sa troisième défaite de suite au Staples Center et n'a gagné que deux de ses 17 derniers matchs.



Autre équipe en chute libre, Miami: le Heat s'est incliné face à Détroit 107 à 98 devant son public, qui a assisté à sa cinquième défaite de suite, la 25e de la saison, synonyme de 13e place à l'Est.



Portland s'est imposé à Minneapolis 95 à 89 grâce aux 43 points de C.J. McCollum, nouveau record personnel. Les Trail Blazers, toujours privés de leur star Damian Lillard, restent 10e

de la conférence Ouest (15 v-21 d).





Résultats de la nuit

Atlanta - San Antonio 114 - 112 (a.p.)

Miami - Detroit 98 - 107

Indiana - Orlando 117 - 104

Minnesota - Portland 89 - 95

Lakers - Toronto 114 - 123