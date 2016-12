Rudy Gobert justifie son salaire

Le nouveau sportif français le mieux payé au monde, avec un salaire de 25,5 millions de dollars par an, a livré une grande prestation lors de la victoire d'Utah Jazz dans la salle de Memphis (73-82), dimanche en NBA.

Gobert a donné une leçon à distance à Marc Gasol en inscrivant 21 points et captant 12 rebonds. Il s'agit de son septième "double double" consécutif. Mieux, le Français a fini la rencontre avec 100% de réussite au tir (9 sur 9). Son coéquipier français Boris Diaw, arrivé en provenance de San Antonio, a marqué 11 points.



Gobert n'est pas le seul Français à avoir brillé dimanche. Alexis Ajinça a réussi son meilleur match de la saison avec 16 points et huit rebonds en 27 minutes contre San Antonio. Mais La Nouvelle-Orléans (12e, 9 v-20 d) s'est inclinée 113 à 100 lors d'une soirée spéciale pour les Spurs qui ont retiré le maillot de leur ancienne star Tim Duncan, parti à la retraite en juillet à 40 ans. Tony Parker a marqué 12 points et distillé six passes décisives. Les Spurs ont consolidé leur 2e place au classement de la conférence Ouest avec 22 victoires en 27 matches.



Les Clippers ont eux rétrogradé à la 4e place après leur défaite, la 8e de la saison, à Washington 117 à 110. Ils sont tombés sur un Bradley Beal en état de grâce (41 pts) mais ont surtout pêché en défense et craqué dans le "money time".



Dernier Français en lice dimanche, Evan Fournier, a marqué 15 points, capté trois rebonds et réussi trois passes décisives, mais Orlando a été surclassé à domicile par Toronto 109 à 79.



Philadelphie a renoué avec la victoire après huit défaites consécutives: les Sixers ont battu les Brooklyn Nets 108 à 107 grâce aux 33 points, nouveau record personnel, et 10 rebonds de leur pivot camerounais Joel Embiid. Malgré cette septième victoire, Philadelphie reste dernier de la conférence Est. Dallas, 15e et dernier de la conférence Ouest, s'est offert aussi sa septième victoire face à Sacramento (99-79) malgré les 33 points en 35 minutes de DeMarcus Cousins.





Résultats de la nuit

San Antonio - La Nouvelle-Orléans 113 - 110

Philadelphie - Brooklyn 108 - 107

Orlando - Toronto 79 - 109

Miami - Boston 95 - 105

Memphis - Utah 73 - 82

Washington - LA Clippers 117 - 110

Dallas - Sacramento 99 - 79