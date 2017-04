Il est sorti avant la fin du match contre les Clippers, le pivot français du Jazz, Rudy Gobert, est forfait pour la 2e rencontre prévu dans la nuit de mardi à mercredi, à Los Angeles.





Le joueur souffre d'une "contusion osseuse", selon le compte Twitter des Utah Jazz, qui l'empêche de jouer cette deuxième rencontre avec son club.

Le match numéro 2 entre les Clippers et Utah est programmé mardi à Los Angeles.





He's taking it slow - but this is such a beautiful sight! 👀 @rudygobert27 pic.twitter.com/vWBDxqak87