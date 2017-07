Rondo rejoint La Nouvelle-Orléans

Le meneur américain Rajon Rondo, libéré par Chicago fin juin après une seule saison, va rejoindre La Nouvelle-Orléans. Selon le site internet spécialisé The Vertical, Rondo, 31 ans, va signer un contrat d'un an avec les Pélicans.

Il a bouclé la saison 2016-17, où il a connu des hauts et bas, avec des moyennes de 7,8 points et 6,7 passes décisives par match. Très en vue en fin de saison régulière, il a permis aux Bulls de décrocher un billet pour les play-offs mais il s'est blessé à un pouce dès le match N.2 du 1er tour perdu 4 à 2 contre Boston.



Rondo a fait l'essentiel de sa carrière sous le maillot des Celtics (2006-14) avec qui il a remporté le titre de champion NBA en 2008. A La Nouvelle-Orléans, il évoluera aux côtés de l'une des stars de la NBA Anthony Davis, de DeMarcus Cousins et de Jrue Holiday qui vient de signer un contrat de cinq ans d'une valeur de 126 millions de dollars. Les Pélicans n'ont pas participé aux play-offs depuis 2015.