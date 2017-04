Qui décrochera les deux derniers billets pour les play-offs ?

La fin de la saison régulière en NBA crée un climat particulier. Les grosses écuries, déjà qualifiées pour les play-offs, lèvent le pied quand d'autres donnent tout pour arracher leur billet ou un meilleur classement en vue du premier tour.

Golden State, San Antonio, Cleveland ou encore Houston, les candidats au titre NBA ont tous perdu lundi à deux jours de la fin de la saison régulière alors qu'il ne reste plus que deux billets pour les play-offs à attribuer.



Ainsi, Golden State a chuté devant son public et a concédé face à Utah (105-99) sa première défaite après quatorze victoires de suite. Les Warriors alignaient pourtant leur équipe-type, à l'exception de Klay Thompson, laissé au repos, et Stephen Curry a marqué 28 points. Mais la meilleure équipe du Championnat 2016-17, assurée de finir à la première place de la conférence Ouest pour la troisième année de suite, n'avait pas le même appétit que le Jazz. Utah a en effet encore beaucoup à perdre, ou à gagner, d'ici à mercredi: Rudy Gobert (17 pts, 18 rbds) et ses coéquipiers sont à la lutte avec les Clippers pour la 4e place de la conférence Ouest. Le Jazz et les Clippers savent déjà qu'ils se retrouveront au 1er tour des play-offs, mais le 4e aura l'énorme avantage de disputer les deux premiers matches de leur duel, et l'éventuel match 7, à domicile. Les Clippers ont eux dominé les Houston Rockets de James Harden 125 à 96, mais restent 5e avec le même bilan que Utah (50 v-31 d).



San Antonio, assuré de terminer à la 2e place à l'Ouest, finit également la saison régulière en roue libre. Les Spurs sont tombés sur Portland, une équipe qui, en revanche, avait encore un objectif à atteindre. Les Trail Blazers se sont imposés 99 à 98 et ont arraché le dernier billet pour les play-offs disponible à l'Ouest grâce à un panier inscrit à la dernière seconde, après une incroyable mésentente dans la défense de San Antonio.





Miami bat Cleveland mais n'a pas son destin entre les mains



La défaite de Cleveland à Miami (124-121 après prolongation) est plus inquiétante, puisque c'est la troisième consécutive et qu'elle a fait reculer les champions en titre à la 2e place de la conférence Est, derrière Boston. Mais elle s'explique en grande partie par les absences de LeBron James et Kyrie Irving, laissés au repos. Miami devait absolument battre Cleveland pour garder ses chances de disputer les play-offs, puisque Indiana et Chicago se sont également imposés, respectivement à Philadelphie (120-111) et devant Orlando (122-75). Le Heat, 9e (40 v-41 d), n'a plus son destin en main: il doit remporter son dernier match mercredi face à Washington et compter sur une déconvenue d'Indiana (7e, 41 v-40 d) et/ou de Chicago (8e, 40 v-41 d) qui seront opposés respectivement à Atlanta et Brooklyn.





Résultats de la nuit

Détroit - Washington 101 - 105

Golden State - Utah 99 - 105

Boston - Brooklyn 114 - 105

Miami - Cleveland 124 - 121 a.p.

Portland - San Antonio 99 - 98

Chicago - Orlando 122 - 75

Milwaukee - Charlotte 89 - 79

Philadelphie - Indiana 111 - 120

LA Clippers - Houston 125 - 96