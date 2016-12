Quand Anthony perd son calme

Après leur altercation sur le terrain, Carmelo Anthony et Thabo Sefolosha ne passeront pas leurs vacances ensemble. Le New-Yorkais et le Suisse ont été impliqués dans un drôle d'incident lors du succès 102-98 des Hawks sur les Knicks.

Carmelo Anthony a tout simplement adressé un jab du droit au visage de Sefolosha. Les arbitres ont regardé la vidéo de la scène avant d'exclure Anthony. Entre-temps, les deux hommes se sont invectivés et la sécurité a dû entrer sur le terrain pour que l'incident ne dégénère pas davantage. Avec ses 11 points, ses 6 rebonds et ses 2 interceptions pour un temps de jeu de 31 minutes, Tabo Sefolosha fut, par ailleurs, l'un des grands artisans de cette victoire d'Atlanta, qui met un terme à une série de trois défaites de rang à domicile. C'est lui qui a donné l'avantage pour la dernière fois à ses couleurs dans la prolongation sur un tir primé (89-88). C'est lui qui était au marquage de Derrick Rose lorsque ce dernier a perdu un ballon à 6 secondes du buzzer. C'est lui, enfin, qui a provoqué une faute sur Kristaps Porzingis sur l'ultime possession. Le pivot letton ne devait toutefois entrer qu'un seul lancer-franc sur trois pour sceller l'issue de cette rencontre.



Résultats

Golden State - Toronto 121 - 111

San Antonio - Phoenix 119 - 98

Atlanta - New York 102 - 98 a.p.

Detroit - Milwaukee 94 - 119

Portland - Sacramento 102 - 89

Denver - Minnesota 105 - 103

Chicago - Brooklyn 101 - 99

La Nouvelle-Orleans - LA Clippers 102 - 98

Washington - Indiana 111 - 105

Orlando - Charlotte 101 - 120