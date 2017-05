Les Spurs en finale de l'Ouest face à Golden State

Les Spurs se sont imposés face aux Houston Rockets, ce jeudi soir, avec une victoire 114 à 75 qui permet de décrocher le billet pour la finale de la conférence Ouest. San Antonio remporte la série quatre victoires à deux



Les Spurs étaient privés de plusieurs joueurs importants pour affronter Houston, hier soir, mais cela n'a pas empêché les coéquipiers de Tony Parker, toujours blessé, de s'imposer et même d'humilier les Houston Rockets avec une victoire 114 à 75. Une victoire importante car les Spurs remportent la série, quatre victoires à deux et décrochent donc le billet pour la finale de la conférence Ouest.



Gregg Popovich n'a pas tremblé quand il a annoncé à une heure du coup d'envoi de la rencontre que Leonard était blessé à la cheville et forfait pour le match numéro 6. Face à James Harden et ses coéquipiers, Popovich a gardé son calme, "mais tout le monde a haussé son niveau de jeu, quatre, cinq, six joueurs ont livré un grand match, ce n'est pas un joueur qui nous a portés avec ses 40 points. C'est la victoire d'une équipe avec 32 passes décisives et seulement sept ballons perdus, ils ont tous bien joué, c'est l'un de nos meilleurs matches de la saison", s'est félicité l'entraîneur des Spurs à la fin de la rencontre.



Pour remplacer Leonard, Jonathon Simmons a été titularisé par "pop" avec 18 points dans cette rencontre, il a fait le job. Heureusement pour les Spurs, Harden n'était pas dans son match, avec seulement 10 points et un 2 sur 11 au tir. Les Spurs seront donc opposés à partir de dimanche, aux Golden State Warriors, grands favoris pour le titre 2017.



