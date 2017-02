Les Rockets réinventent le jeu à trois points

Houston a écrasé Minnesota 142-130 la nuit dernière grâce à 22 tirs à trois points. Les Rockets deviennent la première équipe NBA à marquer pour la 8e fois en une saison au moins 20 paniers à trois points sur un match. Le précédent record de ce type, qui traduit la tendance de jeu actuelle, était depuis la saison dernière la propriété de Golden State.

Grâce à ce véritable bombardement ainsi qu'à la prestation d'ensemble de James Harden (24 points dont 15 derrière l'arc, 10 passes décisives), Houston reste solidement accroché à la 3e place de la conférence Ouest (42 v - 18 d). Au final, huit joueurs des Rockets ont inscrit plus de dix points, annihilant ainsi la performance de Karl-Anthony Towns (37 pts, 22 rbds).



Miami n'est que 9e à l'Est (27 v - 32 d) mais continue sa remontée. Bien aidé par la disqualification au début du 3e quart-temps de Paul George, la star des Pacers, le Heat a décroché contre Indiana sa 16e victoire en 18 sorties (113-95). George doit du coup se contenter de 10 points et 1 rebond en 19 minutes. En face, le pivot Hassan Whiteside s'est fait plaisir avec 22 points et 17 rebonds.



A Cleveland, Jimmy Butler a lui réalisé un triple double (18 pts, 10 rbd, 10 passes), et Dwyane Wade (20 pts, 10 passes, 9 rbds) n'en est pas passé loin lors de la victoire (117-99) des Chicago Bulls, leur 4e de rang, contre les Cavaliers privés de LeBron James. Même si Cleveland caracole en tête à l'Est et que Chicago n'est que 6e, cette défaite du leader ne peut avoir valeur de surprise puisqu'il s'agit de sa 3e en trois matches contre les Bulls cette saison.



De son côté, Golden State reste la meilleure équipe du championnat (49 v. - 9 d.) avec une victoire contre Brooklyn (112-95).



Résultats de la nuit

Cleveland - Chicago 99 - 117

Houston - Minnesota 142 - 130

Miami - Indiana 113 - 95

Golden State - Brooklyn 112 - 95

Dallas - La Nouvelle-Orleans 96 - 83

New York - Philadelphie 110 - 109

Orlando - Atlanta 105 - 86

Sacramento - Charlotte 85 - 99