James porte Cleveland face à Boston

LeBron James a emmené l'équipe de Cleveland vers la victoire cette nuit face aux Celtics (114-91). Une nuit qui n'a pas permis à Westbrook de marquer son 42e "triple-double" et d'entrer un peu plus dans l'histoire.

C'est une belle victoire pour Cleveland cette nuit face aux Celtics (114 à 91) porté par un très bon LeBron James qui a marqué 36 points lors de cette rencontre. Cleveland est donc bien le patron de l'Est après ce succès qui était très attendu à une petite semaine du début des play-offs. Les Cavs n'ont pas tremblé face à une belle équipe de Boston cette année, mais quand Cleveland pratique son vrai niveau de jeu, c'est un récital de basket. "Nous avons joué le basket des Cav's ce soir. Quand nous faisons cela, nous sommes vraiment une bonne équipe", a estimé LeBron à la fin de la rencontre. Mais LeBron James n'était pas seul, Kevin Love et Kyrie Irving, avec 15 et 19 points au compteur ont permis la victoire face à Boston. "Ils ont été meilleurs dans chaque compartiment", a reconnu le coach de Boston, Brad Stevens.



Westbrook, à un rebond près !

À l'Ouest, le match Oklahoma - Memphis (100-103), était scruté par les amateurs de NBA. Après avoir égalé le record de Robertson, Westbrook pouvait entrer un peu plus dans l'histoire en inscrivant un 42e "triple-double". Très proche de réaliser cet exploit mais échoue à un rebond près. Il reste désormais quatre matches pour inscrire son nom dans la légende de la NBA.



Les résultats de la nuit :

Boston - Cleveland 91 - 114

LA Clippers - Dallas 112 - 101

San Antonio - LA Lakers 95 - 102

Detroit - Toronto 102 - 105

Phoenix - Golden State 111 - 120

Memphis - Oklahoma City 100 - 103

Houston - Denver 110 - 104

Charlotte - Miami 99 - 112