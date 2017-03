Golden State va mal

Golden State n'est pas bien en 2017, après avoir perdu Kévin Durant, les Warriors ont concédé une deuxième défaite en trois jours cette nuit à Chicago.

C'est une semaine inquiétante pour Golden State, après la défaite face à Washington, mardi soir, les Warriors se sont encore inclinés cette nuit face à Chicago (114 -109). C'est une première depuis plus de deux ans que les joueurs de Steve Kerr enchaînent deux défaites de suite en saison régulière. Cette nuit face aux Bulls, les Warriors ont semblé être sans inspiration face à une très bonne équipe de Chicago qui arrive toujours a accroché les grosses équipes. Pour rappel, le champion 2015 et le vice-champion 2016 sont tombés face aux Bulls. Aucune énergie dans les duels et la longue absence de Kevin Durant n'arrangera pas l'état de forme de l'équipe. "Nous avons raté des shoots qu'on réussit normalement, mais ce n'est pas pour cela qu'on a perdu", a admis Stephen Curry qui a terminé la rencontre avec 23 points au compteur. Golden State doit absolument réagir et ils devront faire avec un calendrier compliqué, 5 matchs à l'extérieur jusqu'au 11 mars.



Dans les autres matchs de la nuit, Charlotte prend le large avec les play-offs, après une très lourde défaite face à Phoenix (120 -103). De son côté, Russell Westbrook continue les prestations solides avec encore 45 points inscrits cette nuit avec son équipe, qui n'ont pas suffi pour battre Portland. OKC est toujours 7e de la conférence Ouest.



NICOLAS PELLETIER



Les résultats de la nuit

Phoenix - Charlotte 120 - 103

Chicago - Golden State 94 - 87

Portland - Oklahoma City 114 - 109