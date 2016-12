Golden State plus facile que Cleveland

Les deux leaders de conférence se sont imposés la nuit dernière en NBA. Mais, tandis que Golden State à l'ouest a surclassé les Utah Jazz (104-74), les Cavaliers à l'est ont dû cravacher pour aller battre les Bucks à Milwaukee après prolongation (114-108). LeBron James a encore une fois été le fer de lance des Cavaliers avec 34 points, bien épaulé par Kyrie Irving (28 pts). Mais les Bucks sont revenus sur les Cavaliers dans le quatrième quart-temps, avant de lâcher prise en prolongation. A l'ouest, Golden State a vécu une soirée beaucoup plus tranquille en écrasant Utah Jazz. Stephen Curry et Kevin Durant ont été les deux joueurs les plus efficaces de leur équipe, en inscrivant respectivement 25 et 22 points.





Résultats de la nuit

LA Clippers - Denver 119 - 102

Golden State - Utah 104 - 74

Sacramento - Portland 126 - 121

Toronto - Brooklyn 116 - 104

New York - Indiana 118 - 111

Miami - Orlando 130 - 136 2 a.p.

Milwaukee - Cleveland 108 - 114 a.p.

Memphis - Boston 109 - 112 a.p.

Houston - San Antonio 100 - 102

Philadelphie - La Nouvelle-Orleans 93 - 108

Charlotte - LA Lakers 117 - 113