Golden State, Houston et Cleveland au top

Surpris à domicile par Memphis vendredi, Golden State a renoué avec la victoire dès dimanche à Sacramento. Houston continue d'impressionner avec une 8e victoire de suite.

Surpris à domicile par Memphis vendredi, Golden State a renoué avec la victoire dès dimanche à Sacramento (117 à 106) grâce à Stephen Curry (30 pts) et Kevin Durant (28 pts).



Houston continue d'impressionner avec une 8e victoire de suite. James Harden et ses coéquipiers se sont imposés à Toronto (129-122) après avoir été menés jusqu'à la dernière période. Harden a fini la rencontre avec 40 points, dix rebonds et onze passes.



Cleveland s'est fait peur avant de s'imposer à Phoenix. LeBron James s'est offert un énième fait de gloire : il a marqué à la 3e minute son deuxième panier de la soirée, ce qui l'a propulsé dans le club des joueurs ayant inscrit 10.000 paniers dans leur carrière.



Côté français, Rudy Gobert (5 pts, 13 rbds) et Boris Diaw (2 pts, 3 rbds) se sont inclinés avec Utah à Memphis (88 à 79). Evan Fournier, malgré ses 19 points, n'a pas pu empêcher la défaite d'Orlando face aux Lakers (111-95), la 23e pour le Magic (12e de la conférence Est).





Résultats de la nuit

Memphis - Utah 88 - 79

LA Lakers - Orlando 111 - 95

Phoenix - Cleveland 116 - 120

Toronto - Houston 122 - 129

Portland - Detroit 124 - 125 2 a.p.

Sacramento - Golden State 106 - 117

Milwaukee - Washington 101 - 107

LA Clippers - Miami 98 - 86

Brooklyn - Philadelphie 95 - 105