Golden State enfin qualifié

Golden State s'est qualifié pour le 2e tour des play-offs de la conférence Ouest NBA, en battant Portland (129 à 103) et mène donc 4-0 à l'issue des 4 matchs. Alors que Les Hawks d'Atlanta ont enchaîné un deuxième succès de suite face aux Wizards de Washington (111 à 101).

Toronto a réalisé un beau match cette nuit face à Milwaukee pour le 5e match du 1e tour des play-offs NBA. Une victoire 118 à 93 qui permet donc de mener 3 à 2 avant de se rendre dans le Wisconsin pour les Raptors lors du 6e match. Ils n'ont besoin que d'une petite victoire pour décrocher le billet pour les demi-finales de la conférence Est. Du côté de Milwaukee, c'est Giannis Antetokounmpo qui a entretenu l'espoir pour la victoire avec un gros match à 30 points, 9 rebonds, 3 passes décisives. Ils devront absolument gagner jeudi dans leur salle pour un match déterminant.



Les Hawks reviennent à hauteur

Atlanta ne baisse pas en régime et s'est imposé cette nuit face aux Wizards de Washington 111 à 101, un succès qui permet de revenir à égalité avec les Wizards 2-2 pour le 1e tour des play-offs. Le match numéro 5 est prévu ce mercredi à Washington, une rencontre qui peut permettre à l'une des deux équipes de prendre un sérieux avantage pour la suite de la compétition. Les Hawks ont pu s'appuyer sur les remplaçants, Kent Bazemore (16 points, 7 pds) et Jose Calderon (10 points, 5 pds) qui ont donc réalisé une prestation solide pour venir s'imposer dans un match difficile.



Golden State est qualifié

Enfin qualifié ! En écartant Portland cette nuit avec la 4e victoire dans ce 1e tour des play-offs, Golden State verra le 2e tour avec une étiquette de favori pour le titre final. Stephen Curry a inscrit 37 points, réussi 8 passes décisives et pris 7 rebonds. Alors que Kevin Durant a inscrit 10 points en 20 minutes de jeu. En demi-finale de la conférence, Golden State sera opposé aux Los Angeles Clippers ou à Utah qui sont actuellement à égalité à ce moment du 1e tour des play-offs.



