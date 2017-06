Durant : "J'avais dit à ma mère à huit ans que je serai champion"

Kevin Durant, élu meilleur joueur de la finale 2017, est revenu sur sa belle finale en conférence de presse d'après-match. Pour rappel, Golden State s'est imposé, hier soir, en finale de la NBA 2017.

A 28 ans, vous avez décroché votre premier titre NBA, le seul qui manquait à votre palmarès...

"Être champion NBA et gagner le titre de meilleur joueur de la finale, c'est ce dont tu rêves quand tu es gamin. C'est un sentiment incroyable, j'avais dit à ma mère quand j'avais huit ans que je serais champion NBA et on l'a fait ensemble. Elle a toujours été là pour moi, pour que je réalise mes rêves, elle est ma plus grande supportrice, ma plus grande critique aussi. J'ai encore du mal à réaliser, j'ai du mal à exprimer ce que je ressens, mais cela fait tellement de bien de faire partie de ce groupe et de voir que le travail paye. Je voulais gagner ce titre, je voulais me retrouver sur le podium avec le trophée de champion dans les bras, je voulais être aspergé de champagne dans les vestiaires".



Comment avez-vous vécu avec les critiques depuis votre arrivée l'été dernier à Golden State et avec l'étiquette de grand favori pour le titre 2017?

"Depuis le début de saison, on s'est concentré sur nous, uniquement sur nous. On savait que tout dépendait de nous. Mon rôle est différent dans cette équipe, j'ai toujours été utilisé avant comme un simple marqueur, mais ici, je dois aider aux rebonds, faire des passes et des écrans. On est peut-être une super-team, mais on est surtout des super coéquipiers, chacun a fait des sacrifices, Steph (Curry) et Klay (Thompson) +shootent+ moins, moi aussi, car le plus important est de gagner et de bien jouer ensemble. Si cela ne s'était pas bien passé, ma vie aurait continué, elle ne s'arrête pas au basket".



Cette finale a finalement été plus indécise que le score ne le suggère, à cause de LeBron James et de Kyrie Irving...

"LeBron a été toujours été le joueur que j'ai voulu affronter dans une finale, j'ai eu la chance de l'affronter en 2012 (avec Oklahoma City battu par Miami, où jouait alors James, ndlr) et depuis, j'attendais de le retrouver. J'ai beaucoup de respect pour lui, il est impressionnant. A la fin du match, il m'a félicité et il m'a donné rendez-vous pour la finale 2018. Cela n'a pas été facile dans ce match N.5: à chaque fois qu'on prenait le large, ils revenaient grâce à J.R. Smith, grâce à Kyrie Irving. Je n'ai jamais vu tant de talents dans un joueur".



Propos recueillis en conférence de presse