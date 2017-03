Deux défaites de rang pour Golden State

Après sa défaite face à Boston (99-86), jeudi, Gloden State s'est incliné vendredi face à Minnesota (103-102). Et c'est sans Stephen Curry qu'ils se déplacent ce soir à San Antonio. La crise chez les Warriors ?



Si Stephen Curry a inscrit 26 points contre les Timberwolves, c'est bien sûr la déception qui l'a emporté, vendredi soir, après cette courte défaite. Le meneur des Warriors a d'ailleurs manqué la balle de match à 5 secondes de la sirène. Depuis que Kevin Durant s'est blessé au genou gauche, le 28 février dernier, la franchise d'Oakland n'a gagné que deux matches. Golden State reste en tête de la conférence Ouest (52 v-13 d), mais cette position est désormais menacée. La blessure de Durant est arrivée au moment où le calendrier des Warriors est devenu infernal: depuis le 23 février, ils ont disputé dix matches, dont six à l'extérieur.





San Antonio peut revenir à une victoire



Du coup, le coach Steve Kerr a décidé de se passer de Curry, de Klay Thompson et de Draymond Green pour affronter samedi les Spurs (2es à l'Ouest, 50 v-14 d), une décision qui ne manque pas de surprendre et de susciter bien des commentaires. Golden State pourrait donc concéder pour la première fois depuis novembre 2013 trois défaites consécutives en saison régulière et laisser ainsi revenir San Antonio qui sera privé de son côté de son meilleur marqueur Kawhi Leonard, à une victoire.





Résultats de la nuit

Dallas - Brooklyn 105 - 96

Atlanta - Toronto 105 - 99

Sacramento - Washington 122 - 130 a.p.

Denver - Boston 119 - 99

Chicago - Houston 94 - 115

Milwaukee - Indiana 99 - 85

Minnesota - Golden State 103 - 102

Charlotte - Orlando 121 - 81